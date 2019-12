Das dürfte vielen in der SPD gefallen, in der Union weniger. Auch dass sich auf einen Mindestlohn von "mindestens zwölf Euro" festlegt, könnte in der Koalition ein Problem werden. Denn das alles will die Union nicht. Esken sagte, sie sehe nach wie vor diese GroKo skeptisch. Aber die Koalition habe eine "realistische Chance auf Fortbestand". Von Nachverhandeln, von roten Linien, dass nämlich dieser Mindestlohn oder eine Hartz-IV-Reform Voraussetzungen dafür seien - das alles sagte sie nicht. Eher, dass die SPD den ökologischen und digitalen Wandel begleiten und an der Seite der Beschäftigten stehen wolle. "Wir sorgen dafür, dass es besser wird", versprach Esken. Wie genau, das bleibt an diesem Freitag in Berlin unklar.