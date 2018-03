Wer hätte gedacht, dass der SPD überhaupt noch etwas gelingt. Nach all den Pleiten hat die heute vorgestellte Ministerriege durchaus Interessantes zu bieten. Franziska Giffey zum Beispiel, die den großen Sprung vom Bürgermeisteramt in Berlin-Neukölln auf die Bundesbühne macht. Sie erfüllt gleich mehrere Kriterien aus Sicht der SPD. Sie ist jung, kommt aus Ostdeutschland und nennt die Dinge - vor allem Missstände - beim Namen. In ihrem Erneuerungsprozess will die Partei wieder mehr auf die Probleme der Menschen zugehen. Franziska Giffey kann im Familienministerium zeigen wie das geht.