Die SPD will beim Koalitionsausschuss über einen höheren Mindestlohn und Milliardeninvestitionen etwa in Verkehr, Schulen und Krankenhäuser sprechen. In den nächsten zehn Jahren müssten Bund, Länder und Kommunen zusätzliche 450 Milliarden Euro investieren, forderte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Der Mindestlohn solle bis auf 12 Euro steigen, sagte SPD-Chefin Saskia Esken.



Am Mittwoch treffen sich die Unions-Spitzen zum zweiten Mal zum Koalitionsausschuss mit der neu gewählten SPD-Führung.