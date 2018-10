Castellucci will SPD-Landeschefin Breymaier ablösen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die baden-württembergische SPD-Vorsitzende Leni Breymaier bekommt Konkurrenz bei der Neuwahl der Parteispitze. Der Vize-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Rhein-Neckar Lars Castellucci will beim Landesparteitag am 24. November für den Vorsitz kandidieren.



"Die Lage der SPD in Baden-Württemberg lässt sich nicht schönreden, aber sie lässt sich ändern", erklärte der 44-Jährige. Deshalb wolle er antreten. Breymaier führt die SPD im Land seit rund zwei Jahren.