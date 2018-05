Während diese Personalien auf dem Parteitag am Sonnabend in Potsdam voraussichtlich problemlos beschlossen werden, wird die inhaltliche Debatte wohl nicht so glatt über die Bühne gehen. Daran dürfte die Regierungserklärung von Dietmar Woidke am Dienstag im Landtag nur wenig ändern. Mit der hat der Regierungs- und Parteichef versucht, trotz seiner Niederlage Optimismus zu verbreiten und zu zeigen, dass die Brandenburger SPD wieder näher an die Menschen rückt.