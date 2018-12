Der SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner wird infrage gestellt.

Nach einer Serie von Wahlniederlagen wird in der schleswig-holsteinischen SPD Unmut über Landesparteichef Ralf Stegner lauter. Der stellvertretende Bundesvorsitzende sah sich auf einem Parteitag in Neumünster offenen Rückzugsforderungen ausgesetzt.



Landesvorstandsmitglied Frank Nägele drängte in der Debatte um Personalerneuerung: "Lasst uns das an den Gliedern, aber auch am Haupt tun." Auch Ex-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer legte Stegner nahe, in absehbarer Zeit den Weg freizumachen.