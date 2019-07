Hier geht’s nicht um Dankbarkeit für blöd gelaufene Verhandlungen. Kevin Kühnert

So weit gehen andere nicht. Aber auch in den Fraktionen in Brüssel und Berlin ist der Unmut groß. "Das geht so nicht", sagt die deutsche SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley im ZDF, die ihren Sessel im Justizministerium für den Wechsel nach Brüssel freigeräumt hatte. Sie werde im EU-Parlament nicht für von der Leyen stimmen, wenn sie sich Mitte Juli dort zur Wahl stellt. Als völlig "daneben und inakzeptabel" bezeichnet Parteivize Ralf Stegner die Personalie und das Aufgeben des Spitzenkandidatenprinzips. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert den Verlust von Glaubwürdigkeit: "Man kann nicht für Autonomie des Parlamentes kämpfen und dann so einknicken." Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert twittert: "Die @spdde lehnt daher #vonderleyen als Kommissionspräsidentin ab. Hier geht’s nicht um Dankbarkeit für blöd gelaufene Verhandlungen."