Olaf Scholz auf der SPD-Regionalkonferenz in Hamburg.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Bei der Vorstellung der Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz hat Vizekanzler Olaf Scholz in seiner Heimatstadt Hamburg Gegenwind bekommen. Mitbewerber, die einen GroKo-Ausstieg oder ein Ende der schwarzen Null forderten, erhielten deutlich mehr Applaus als der frühere Bürgermeister, der sich gemeinsam mit Klara Geywitz um die SPD-Spitze bewirbt.



Geywitz richtete derweil eine Kampfansage an den Koalitionspartner: "Wir wollen die SPD so stark machen, dass wir ohne Union regieren können."