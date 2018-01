Der SPD-Chef mahnte zugleich schnellere Asylentscheidungen in Deutschland an. "Nicht jeder Bewerber wird in Deutschland bleiben können", sagte er. Aber Entscheidungen darüber müssten so schnell wie möglich fallen. Insgesamt betonte Schulz: "Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft." In dieser müsse für den Zusammenhalt gekämpft werden. Das sei aber schwierig, wenn konservative Politiker bei Deutschen und Migranten immer noch von "uns" und "denen" reden würden.