CSU-Chef Horst Seehofer sagte der "Welt am Sonntag", im Moment sei die Lage beruhigt. "Aber wir wissen alle: Die Migrationswelle wird weitergehen." Er bekräftigte die Forderung nach einer Flüchtlings-Obergrenze, die Merkel strikt ablehnt. Seehofer unterstrich, "dass wir in Deutschland nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge jährlich verkraften können, damit Integration möglich ist". Die CSU werde mit der Forderung nach dieser Obergrenze "recht bekommen", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Welt am Sonntag". Die Obergrenze steht im separaten "Bayernplan" der CSU für die Bundestagswahl, aber nicht im gemeinsamen Unions-Wahlprogramm.