Bei den Themen Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer wolle die SPD "in der nächsten Wahlperiode Klarheit schaffen", so Schulz. "Bei der Vermögenssteuer sage ich: Wenn ich es nicht durchsetzen kann, 100 Prozent, dann verspreche ich es nicht. Dann sage ich, ich werde abwarten, was kommt bei den Verfahren raus und dann packen wir es an." Das sei seriöser, als Versprechen, die am Ende nicht eingehalten würden. Das führe dann immer zu Verdruss, so der SPD-Kanzlerkandidat.