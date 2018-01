Das Papier fasst im Wesentlichen das Wahlprogramm zusammen: Zehn Wochen vor der Bundestagswahl will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit einem Zehn-Punkte-Plan aus dem anhaltenden Umfragetief herauskommen. In dem am Sonntag vorgestellten "Zukunftsplan" fordert SPD-Chef Martin Schulz mehr Flüchtlingssolidarität in Europa, mehr Investitionen und mehr Gerechtigkeit. Einige Punkte wie eine Investitionspflicht des Staates indes sind neu.