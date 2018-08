Bei der SPD muss die Verzweiflung schon ziemlich groß sein, wenn sie CSU-Slogans klauen und den Wählern dreiste Lügen auftischen muss. Mit ihrer Falschmeldungsaktion versucht sie von ihrer eigenen Inhaltsleere abzulenken. CSU-Generalsekretär Markus Blume

Tatsächlich hatte die CSU versäumt, sich die URL für ihren Claim zu sichern, und so stand der Wahlkampf-Attacke der Opposition nichts im Wege. "Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt", so Kohlmann, "dann muss man halt auch schießen!". Während die Bayern-SPD sich also unverhohlen über ihren gelungenen Coup freut, ist man bei der CSU weniger amüsiert.



CSU-Generalsekretär Markus Blume reagiert mit einem Gegenangriff - er spricht von "fake news" und einer "Schmutzkampagne": "Bei der SPD muss die Verzweiflung schon ziemlich groß sein, wenn sie CSU-Slogans klauen und den Wählern dreiste Lügen auftischen muss. Mit ihrer Falschmeldungsaktion versucht sie von ihrer eigenen Inhaltsleere abzulenken."