Sigmar Gabriel übt Kritik an SPD-Konzept für Grundrente. Archiv

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel ist kritisch mit den SPD-Plänen für eine Grundrente ins Gericht gegangen. "Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, die nicht mal zwischen Vollzeittätigkeit und Teilzeit unterscheiden will, dürfte langjährigen Beitragszahlern der Rentenversicherung unfair vorkommen", schreibt er im "Tagesspiegel".



In der Koalition pocht die SPD auf eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Die Union will einen Aufschlag auf Minirenten an die Prüfung des tatsächlichen Bedarfs koppeln.