FDP-Vize Wolfgang Kubicki rief alle Jamaika-Unterhändler zu Einigungswillen und Kompromissbereitschaft auf. "Wir müssen jetzt in der nächsten Woche Kompromisse finden, oder die Veranstaltung ist zu Ende", sagte der Sondierungsteilnehmer am Freitagabend im ZDF. "Ich bin immer noch guten Mutes, wir können das schaffen." Es komme nun entscheidend darauf an, dass die Parteispitzen "endlich die Richtung vorgeben, auch was die eigenen Leute angeht, beweglicher zu sein, als das bisher der Fall gewesen ist". Zugleich warnte er vor einer Neuwahl: "Wenn die politische Klasse in Deutschland dokumentiert, dass wir nicht zueinander kommen, dann haben wir es eigentlich auch nicht verdient, dass die Menschen uns ihr Vertrauen aussprechen."