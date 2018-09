Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht Merkel in der Pflicht. "Da wird auch eine Autorität der Bundeskanzlerin infrage gestellt, das darf sie sich nicht gefallen lassen", sagte er am Abend im ZDF. Er sei sich sicher, dass Maaßen gehen müsse und glaube nicht, dass die Union an ihm festhalten werde. Er sei sich sicher, dass das Ergebnis des Treffens der drei Parteichefs am Dienstag sein werde. Falls dem nicht so sei, werde das SPD-Präsidium die Situation neu besprechen. Entlassen kann Maaßen nur sein Vorgesetzter, Innenminister Seehofer.