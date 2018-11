SPD-Landeschefin Leni Breymaier zieht sich zurück.

Quelle: Uli Deck/dpa

Die baden-württembergische SPD-Landeschefin Leni Breymaier will nicht wieder für die Parteispitze kandidieren. Sie begründete ihre Entscheidung in Stuttgart mit dem absehbar knappen Ausgang des SPD-Mitgliedervotums über den künftigen Parteivorstand. Damit überlässt sie ihrem Herausforderer Castellucci das Feld.



Sie habe Castellucci angeboten, einen dritten Kandidaten vorzuschlagen, sagte Breymaier. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am späten Nachmittag bekanntgegeben werden.