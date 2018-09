Ralf Stegner und Serpil Midyatli (beide SPD). Quelle: Markus Scholz/dpa

Ralf Stegner wird nicht mehr für den SPD-Landesvorsitz in Schleswig-Holstein kandidieren. Er werde bei der Wahl zum Landesvorsitzenden Ende März 2019 nicht mehr antreten, sagte der 58-Jährige, der auch SPD-Bundesvize ist, in Kiel auf einer Pressekonferenz. Festhalten will Stegner am Amt als SPD-Landtagsfraktionschef.



Er bekundete, die Kandidatur der Vize-Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Serpil Midyatli, für den Landesvorsitz zu unterstützen. Die 43-Jährige gehört seit 2009 dem Landtag an.