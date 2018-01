Die Stichtagsregelung war Thema der SPD-Vorstandssitzung am Montag. Ein SPD-Sonderparteitag hatte am 21. Januar mit knapper Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gebilligt. Nach dem Abschluss der Gespräche will die Parteispitze noch einmal die Mitglieder über das Ergebnis abstimmen lassen. Gegner einer "GroKo"-Neuauflage in der SPD, allen voran die Jusos, starteten nach dem Sonderparteitag eine Kampagne, in der sie um Neumitglieder warben, die beim Mitgliedervotum gegen ein Bündnis mit CDU/CSU stimmen. Die Sozialdemokraten verzeichneten daraufhin zahlreiche Eintritte.