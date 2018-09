Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine (beide Die Linke). Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine (beide Linke) ins Leben gerufene linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" sorgt auch in anderen Parteien für Unruhe. "Ich bin skeptisch, ob ihnen an der Einigung der linken Kräfte gelegen ist, gerade scheinen sie eher die Spaltung der Linkspartei voranzutreiben", sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken und Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch



Wagenknecht will die Bewegung an diesem Dienstag in Berlin vorstellen.