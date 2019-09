Schon vor der offiziellen Vorstellung lobt die SPD EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) für die Auswahl ihres Teams für die nächsten fünf Jahre. "So viele Frauen hatten wir noch nie in der Kommission", sagte der Chef der SPD-Europaabgeordneten, Jens Geier, in Brüssel. "Dafür muss man Frau von der Leyen erstmal loben."