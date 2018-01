Schulz besprach mit Gentiloni die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der am Mittwoch die Geltung der EU-Asylregeln auch in Ausnahmesituationen bestätigt hatte. Flüchtlinge müssen demnach ihren Asylantrag in dem Land stellen, in dem sie als erstes EU-Boden betreten haben. Länder an den EU-Außengrenzen wie Italien seien dadurch "in besonderer Weise herausgefordert", sagte der SPD-Kanzlerkandidat.