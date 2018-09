Scholz sagte der Bild-Zeitung, es sei "wichtig ist, dass jetzt die Sacharbeit der Koalition wieder in den Mittelpunkt rückt". Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles habe bereits erläutert, "weshalb man die Koalition nicht an einer solchen Personalfrage scheitern lassen wird". Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bekräftigte, dass die Berliner Koalition nicht an dieser Frage zerbrechen dürfe.