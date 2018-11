Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen. Archivbild Quelle: Holger Hollemann/dpa

Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist die Frage, wer Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU folgt, entscheidend für die Zukunft der Großen Koalition in Berlin.



"Bleibt die politische Ausrichtung der CDU die gleiche? Davon hängt eine Menge ab - am Ende auch der Fortbestand der Koalition", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe einen Wunschkandidaten, werde aber nicht verraten, wer das ist, sagte der Ministerpräsident.