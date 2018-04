Sigmar Gabriel rechnet mit einer Zustimmung zur GroKo. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet fest mit einem Ja der SPD-Mitglieder zu einer neuen Großen Koalition. "Ich bin mir sicher, dass der Koalitionsvertrag eine Mehrheit bekommt", sagte der frühere SPD-Vorsitzende. "Daran gibt es gar keinen Zweifel."



Der SPD-Mitgliederentscheid geht am Freitag zu Ende, am Sonntag soll das Ergebnis verkündet werden. Sollte die SPD den Koalitionsvertrag billigen, könnte CDU-Chefin Angela Merkel am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin gewählt werden.