Wahlunterlagen zum SPD-Mitgliedervotum. Quelle: Peter Steffen/dpa

Begleitet von Kritik der Basis hat die SPD ihr Mitgliedervotum über den Eintritt in eine Große Koalition gestartet. Wahlberechtigt sind gut 460.000 Mitglieder. Die Stimmzettel müssen bis zum 2. März in Berlin eingegangen sein. Es wird mit einem sehr knappen Ausgang gerechnet.



Für Ärger an der Basis sorgte ein Begleitschreiben der Parteispitze, in dem sich Sätze finden wie: "Wir als Verhandlungsteam empfehlen Dir aus Überzeugung, mit JA zu stimmen." Das wurde als zu parteiisch kritisiert.