Für die Opposition eine Steilvorlage: "Zu unserer Überraschung", so FDP-Chef Christian Lindner, habe die SPD Auffangzentren in Nordafrika zugestimmt. "Uns war neu", dass die Partei dies wolle. Lindner kritisiert die Beschlüsse als "zu vage und unkonkret". Ähnliches habe man schon in den vergangenen zwei Jahren von der EU lesen können, jede konkrete Umsetzung fehle. "Auch die CSU müsse erkennen: Wir sind genau so schlau wie vorher", so Lindner. Auf Freiwilligkeit zu setzen, wo die Auffangzentren innerhalb der EU und in Drittstaaten eingerichtet werden, heiße nur, dass man sich nicht einigen konnte. "Freiwilligkeit", so Lindner, "ist ein politischer Trick, um Merkel innenpolitisch etwas Luft zu verschaffen"