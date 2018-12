Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

In der Debatte um den Zustand der SPD hat die Vorsitzende Andrea Nahles die Parteijugend zu einer neuen Streitkultur und stärkerem Rückhalt aufgefordert. Die Jusos delegierten die Probleme oft einfach an die Parteispitze weiter, warf sie der Nachwuchsorganisation beim Juso-Bundeskongress in Düsseldorf vor.



Getroffene Entscheidungen würden immer wieder in Frage gestellt, statt sie auch gemeinsam zu tragen. "Das wirkt nach draußen so, als wären wir mit uns selbst nicht im Reinen", so Nahles.