Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der am Freitag in den SPD-Vorstand gewählt worden war, kündigte harte Gespräche mit der Union an. "Gerade in der jetzigen Situation müssen wir sagen, dass wir uns nicht für einen Appel und ein Ei in eine Koalition holen lassen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Da muss das Paket am Ende stimmen, sonst funktioniert es nicht." Bei Koalitionsverhandlungen sind wir "noch lange nicht", hob Pistorius hervor.