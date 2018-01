Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl warnt die Sozialdemokraten vor überzogenen Erwartungen. "Für die weiteren Verhandlungen gilt das, was wir in der Sondierung gemeinsam erarbeitet haben", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es werde "nicht nachgekartet", auch wenn es in der SPD diese Fantasie geben möge. Trotz der geplanten Mitgliederbefragung bei den Sozialdemokraten erwartet Strobl, dass die SPD die Koalitionsverhandlungen "nicht hasenfüßig führt", so Strobl.