Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einer Hartz-IV-Reform mögliche Sanktionen für die Bezieher der Leistungen abmildern. "Es soll nie wieder in die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden", kündigte Heil auf dem SPD-Parteitag in Berlin an.



Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer warb für eine Reform des Sozialstaats in Deutschland. "Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen", so Dreyer. Mit ihrem Konzept wolle sich die SPD auch ein Stück weit von Dingen der Vergangenheit verabschieden.