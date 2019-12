SPD-Parteitag - Klares Ziel: mehr Profil

Dennoch sei die Profilschärfung noch nicht abgeschlossen. Denn auch in Bezug auf Themen wie Rentenpaket, Rüstungskontrolle oder Besteuerung will man sich zum Koalitionspartner abgrenzen. Wie die Union auf die neuen Beschlüsse reagiert, wird sich in Gesprächen zeigen, die die Parteichefin Saskia Esken noch vor Weihnachten in Angriff nehmen möchte.