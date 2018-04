Lars Klingbeil ist neu gewählter Generalsekretär der SPD. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Lars Klingbeil ist neuer Generalsekretär der SPD. Der 39-jährige Bundestagsabgeordnete erhielt beim Parteitag in Berlin allerdings nur ein mäßiges Wahlergebnis von 70,6 Prozent. Klingbeil, der dem rechten Parteiflügel zugerechnet wird, löst damit Hubertus Heil ab.



In seiner Bewerbungsrede warb Klingbeil für einen Kulturwandel in der SPD. Man müsse nicht alles über den Haufen werfen: "Was gut war, wird bleiben. Was nicht gut ist, werden wir gemeinsam verändern", sagte Klingbeil.