SPD-Parteivize Scholz war bei den Sondierungsgesprächen dabei. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Kurz vor dem Parteitag in Bonn hat SPD-Vize Olaf Scholz eindringlich an die Delegierten appelliert, den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Die Entscheidung des Parteitags ist wichtig für Deutschland, wirkt aber weit über unsere Grenzen hinaus", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister.



Nicht nur Deutschland, auch viele europäische Länder schauten am Wochenende auf Bonn. Scholz sagte, die Sondierungsergebnisse brächten echte Verbesserungen für die Bürger.