Martin Schulz will den SPD-Vorsitz an Andrea Nahles abgeben. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD-Chef Martin Schulz will den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. Das bestätigte ZDF-Hauptstadtkorrespondent Walde. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass dafür Schulz Außenminister werden wolle, falls die SPD-Mitglieder einer Großen Koalition zustimmen.



Das sei zwischen Schulz und Nahles so verabredet, berichtete die Zeitung. Allerdings müssten die Parteigremien am Mittwoch erst noch zusammenkommen. Seit der Bundestagswahl ist Nahles SPD-Fraktionschefin.