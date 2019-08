Das Parteilogo der SPD. Symbolbild

Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil hat das Auswahlverfahren um den SPD-Parteivorsitz kritisiert. Es sei "ganz bestimmt nicht" optimal, sagte er im Deutschlandfunk.



Am Wochenende wollen sich weitere Bewerber öffentlich vorstellen. So will sich das Duos Simone Lange und Alexander Ahrens am Samstag zur Zukunft der SPD äußern. Boris Pistorius und Petra Köpping wollen sich am Sonntag vorstellen. Zuvor hatte auch Finanzminister Olaf Scholz seine Bereitschaft erklärt.