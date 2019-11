Zoff in der Großen Koalition dürfte auch noch eine weitere Forderung auslösen: Die SPD will nicht zwischen einem Kernnetz und einem peripheren 5G-Netz unterscheiden. Für die Sozialdemokraten gibt es also keinen besonders sensiblen Bereich des 5G-Netzes und einen weniger wichtigen, peripheren Bereich. Diese Trennung war gerade in der CDU öfter genannt worden - offenbar mit der Vorstellung, man könne Huawei aus dem sensiblen Bereich ausschließen, am weniger sensiblen aber beteiligen. Diesen möglichen Kompromiss der Großen Koalition dürfte die SPD am Montag beerdigen. Huawei wird zur nächsten Belastungsprobe der Großen Koalition.