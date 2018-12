SPD-Bundesvize Thorsten Schäfer-Gümbel. Archivbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Die SPD will nach Worten ihres Vize-Parteichefs Thorsten Schäfer-Gümbel künftig mit Themen wie bezahlbarem Wohnen, Verkehr, Digitalisierung und Europa mehr Wähler von sich überzeugen. "Es muss deutlich erkennbar sein, wofür die SPD steht", sagte der hessische SPD-Vorsitzende.



Deshalb sollten bei der Klausur der Bundespartei am 10. und 11. Februar unter anderem Entscheidungen zum europapolitischen Kurs und zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik getroffen werden, so Schäfer-Gümbel.