SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Archivbild Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die SPD-Spitze stellt die umstrittenen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi in Frage. "Nach so einem unfassbaren Vorgang gehört das deutsche Verhältnis zu Saudi-Arabien auf den Prüfstand", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. "Dazu gehören auch Rüstungsexporte."



Es gebe die klare Verabredung in der Großen Koalition, Exportrichtlinien viel restriktiver zu gestalten. Das müsse Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) jetzt dringend angehen.