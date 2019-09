Co-Bundesvorsitzende Malu Dreyer und SPD-Parteimitglieder.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Regionalkonferenz der SPD im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm hat per Foto eine herzliche Botschaft an die an Brustkrebs erkrankte Manuela Schwesig geschickt. Auf Initiative der Co-Bundesvorsitzenden Malu Dreyer standen bei der Veranstaltung am Abend mehrere Hundert Teilnehmer auf und formten mit ihren Händen ein Herz.



Das Foto soll an Schwesig geschickt werden. Sie wünsche sich, dass von Nieder-Olm ein ganz starkes Signal ausgehe, sagte Dreyer - "dass wir Manuela wirklich Kraft und Stärke schicken".