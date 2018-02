Auch in Hannover herrscht Zuversicht an der Parteispitze: "Nach meiner Einschätzung gibt es eine breite Mehrheit, die zu einem Ja beim Koalitionsvertrag tendiert", sagte Niedersachsens SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil am Rande der regionalen Diskussionsrunde. "Am Ende wird es ein Ja geben." Das aber, so Weil, dürfe dann nur der Auftakt sein für eine notwendige Erneuerung in der SPD: "Denn in einem sind wir uns einig: Es kann nicht so weitergehen wie bisher."