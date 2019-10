Heute enden die Regionalkonferenzen mit der insgesamt 23. Veranstaltung in München. Das macht 23 mal jeweils neun Minuten für jedes Bewerber-Team. Und das Ergebnis ist: Bislang spielte viel Mittelfeld, ein herausragender Torschütze ist aber nicht in Sicht. Und das sicher auch, weil viele der beliebteren Sozialdemokraten - wie die Damen Dreyer (derzeit Interims-Parteivorsitzende) oder Giffey (derzeit Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) - weil also diese Beiden sich gegen eine Nominierung in den Bundeskader entschieden haben.