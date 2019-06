Nahles war im April 2018 als erste Frau an die Parteispitze der SPD gewählt worden, die Fraktion leitet sie seit September 2017. Den Rücktritt vom Fraktionsvorsitz will sie am Dienstag in der Fraktionssitzung erklären. Den Absturz der SPD bei Landtagswahlen und zuletzt bei der Europawahl konnte sie aber nicht stoppen. Am 1. September werden die Landtage in Brandenburg und Sachsen gewählt und am 27. Oktober in Thüringen.