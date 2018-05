Die Union will auch angesichts der internationalen Lage nicht noch einmal wie bei Jamaika die nächsten Wochen ergebnisoffen hin und her sondieren - um dann vielleicht Ende Januar festzustellen: es geht doch nicht. Halbschwanger geht nicht, schallt es aus der Union, von der SPD als "Krabbelgruppe" und von Therapiebedarf ist die Rede.



Mit der dürren Erklärung zur "stabilen Regierung" hat die Union quasi eine rote Linie gezogen. Zwar will sich Schulz an diesem Freitag bei Präsidium und Vorstand grünes Licht für Sondierungen holen. Und zwar offiziell weiter ergebnisoffen. Aber längst ist klar, die Union will nur über eine feste große Koalition verhandeln. Damit gerät Schulz bei den Genossen in Erklärungsnot, wie er die Versprechen zu allen Seiten einlösen und parallel mit CDU/CSU eine Lösung finden will.