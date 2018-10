Barley begründete ihren Entschluss zur Kandidatur damit, dass sie "Verantwortung für Europa übernehmen" wolle. Zudem wolle sie einen Beitrag dazu leisten, dass es für die SPD "wieder nach oben" gehe. Ihre Partei befinde sich "durchaus in schwierigem Fahrwasser". Barley beschrieb die Lage ihrer Partei damit sehr milde: Bei der Landtagswahl in Bayern war die SPD am Sonntag auf weniger als zehn Prozent halbiert worden, und in Umfragen zur Bundestagswahl rangiert die SPD zwischen 15 und 19 Prozent.



Bei der Europawahl 2014 hatte die SPD unter ihrem damaligen Spitzenkandidaten Martin Schulz erstmals seit Ende der 70er Jahre zugelegt und war auf 27,3 Prozent gekommen. Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Schulz führte damals nicht nur die SPD-Wahlliste an, sondern war auch Spitzenkandidat der Parteienfamilie der Sozialdemokraten.