Jens Peick: Ich nehme die Situation insgesamt als sehr angespannt und anstrengend wahr. Viele Delegierte hadern noch mit dieser schweren Entscheidung, sind noch unentschlossen, welcher der richtige Weg für uns Sozialdemokraten ist. Ich persönlich bin klar gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union, weil ich glaube, dass es keine Gemeinsamkeiten mehr gibt mit der CDU/CSU und wir uns in den Sondierungen nicht so durchsetzen konnten, um für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu sorgen.