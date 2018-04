Andrea Nahles will SPD-Chefin werden. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Andrea Nahles will an die Spitze der SPD und als erste Frau Chefin der Sozialdemokraten werden. Sie hat einen großen Erneuerungsprozess angekündigt. Morgen stellt sich die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion den Delegierten des Parteitags in Wiesbaden zur Wahl.



Ihrer einzigen Gegenkandidatin, der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, werden kaum Chancen eingeräumt. Juso-Chef Kevin Kühnert fordert von Nahles Mut zu tatsächlicher Erneuerung und echten Reformen.