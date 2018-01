Die Zeiten der großen Volksparteien gehen unwillkürlich ihrem Ende entgegen. So ausdifferenzierter, heterogener die Gesellschaft geworden ist, so vielfältiger und bunter die Ansprüche - auch an die Politik - formuliert werden, so wird sich auch das Parteiensystem verändern - und tut es bereits ja schon. Die schlechter werdenden Wahlergebnisse der SPD zeugen von eben jener Entwicklung; die CDU wird Ähnliches erfahren, sobald die Merkel-Ära beendet ist.