SPD-Zentrale: Landtagswahl in Niedersachsen 2017. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD verzichtet aus Spargründen ab sofort auf die traditionellen Wahlpartys am Abend von Landtagswahlen in der Berliner Parteizentrale. Die Aufmerksamkeit liege ohnehin in den Landeshauptstädten, sagte ein Sprecher.



So habe man auch aus Kostengründen beschlossen, keine Parallelveranstaltungen im Willy-Brandt-Haus abzuhalten. Nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 bekommt die Partei deutlich weniger öffentliche Mittel, so wird auch in der Parteizentrale gespart.