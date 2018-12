Nächste Gespräche mit den Spitzen von CDU und CSU werde es bereits am kommenden Mittwoch geben, so Schulz. Dann soll aber zunächst über das weitere Prozedere geredet werden. Er gehe davon aus, dass die eigentlichen Sondierungsgespräche Anfang Januar beginnen können. Vorbehaltlich am 14. Januar könnte ein SPD-Parteitag abschließend über ein Ergebnis beraten - der Termin sei aber nicht fix. Die SPD geht nach Worten Schulz' mit einer zwölfköpfigen Sondierungskommission in die Gespräche mit der Union - darunter wird die engere Parteiführung sein, so auch Fraktionschefin Andrea Nahles. Bundesminister seien nicht dabei, so Schulz - entsprechend auch nicht der geschäftsführende Außenminister und Ex-Parteichef Sigmar Gabriel.